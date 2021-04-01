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رئيس شعبة الأدوية عن افتتاح الرئيس مدينة الدواء: ستسجل في التاريخ

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، على افتتاح الرئيس مدينة صناعة الدواء، قائلًا: "هذه المدنية تساعد على تصدير الدواء المصري لإفريقيا، والشر ق الأوسط بتكلفة أقل من الخارج، معقبًا: "ما يحدث اليوم من أنشاء مدينة للأدوية سيجل في التاريخ".

وتابع "عوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي أعطى أوامر بأعداد مصانع خاصة بصناعة الأدوية الخاصة بالأوام، والأدوية التي تستورد في الخارج بالشراكة مع شركات أجنبية، للتغلب على احتكار صناعة بعض الأدوية في الخارج.


افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

وتقام المدينة على مساحة 180 ألف متر، واستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها من عامين ونصف إلى 3 أعوام، حيث يعد قطاعا الصناعات الدوائية واحدا من أقدم وأهم الصناعات في مصر.

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