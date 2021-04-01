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شعبة الأدوية: نغطي 85% من احتياجات مصر من الدواء (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن مدينة الدواء المصرية اعدت على أحدث مستوى من التقنية لصناعة دواء جيد وفعال، وتراعي المستقبل القريب لصناعة الدواء خلال السنوات المقبلة.

وتابع "عوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن صناعة الأدوية خلال السنوات القليلة المقبلة ستختلف بشكل جذري عن الآن، ومدينة الدواء المصري ستساعد مصر على الدخول لمجالات جديدة في صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 85% من الدواء، وتستورد 15% فقط، ولكن بأسعار عالية.

ولفت إلى أن المدينة المصرية تساعد على انتاج الأدوية المصرية بأقل الأسعار، مشيرًا إلى ام تستورد الأدوية الخاصة بالأورام وسعر الجرعة الواحد قد يصل لـ30 الف جنيه، والعلاج قد يؤخذ على 10 جرعات، وهذا يعني أن علاج المريض الواحد يقدر بـ300 الف جنيه،وهذا عبء على المواطن والدولة المصرية على حد سواء.


افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

وتقام المدينة على مساحة 180 ألف متر، واستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها من عامين ونصف إلى 3 أعوام، حيث يعد قطاعا الصناعات الدوائية واحدا من أقدم وأهم الصناعات في مصر.

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