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شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصًا إرهابيا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة.

 

والجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو لشخص في الحرم المكي يبدو أنه من الفئة الضالة، وهو يصرخ بين المصلين وأثار فزع البعض، وفقا لما نقلته صحيفة "المدينة".

 

ولم يكتف الشخص بهذا الأمر فقط ولكن أيضا ظل يردد شعارات تنظيم داعش الإرهابي، فيما اتبعه رجال الأمن بطريقة لا تمثل خطراً على المصلين، وألقوا القبض عليه، وذلك وفقاً للمعلومات الأولية فإن الشخص الذي ظهر في الفيديو "داعشي" من الفئة الضالة.

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فيديو تنظيم داعش المدينة الكعبة اعتقال ارهابي

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