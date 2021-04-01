عمال قناة السويس يكشفون كواليس تحرير السفينة الجانحة (فيديو)

كشف عدد من العمال بهيئة قناة السويس، التفاصيل الأخيرة في تحرير وتعويم السفينة البنمية بقناة السويس.



وتحدث العمال لقناة "الغد"، حول كيف تم تحرير السفينة، بعد جنوحها بالقناة والتي استمرت 5 أيام متواصلة، إلا أن نجحت الدولة المصرية في تحريرها وتعويمها من جديد وعودة حركة الملاحة بها.



كما تحدث المشاركون عن دورهم في العملية وأحد الغطاسين الذي تعرض لإصابة أثناء تحريك السفينة.

