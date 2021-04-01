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عمال قناة السويس يكشفون كواليس تحرير السفينة الجانحة (فيديو)
الخميس 01/أبريل/2021 - 08:47 م
أمنية فوزي
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كشف عدد من العمال بهيئة قناة السويس، التفاصيل الأخيرة في تحرير وتعويم السفينة البنمية بقناة السويس.
وتحدث العمال لقناة "الغد"، حول كيف تم تحرير السفينة، بعد جنوحها بالقناة والتي استمرت 5 أيام متواصلة، إلا أن نجحت الدولة المصرية في تحريرها وتعويمها من جديد وعودة حركة الملاحة بها.
كما تحدث المشاركون عن دورهم في العملية وأحد الغطاسين الذي تعرض لإصابة أثناء تحريك السفينة.
وتحدث العمال لقناة "الغد"، حول كيف تم تحرير السفينة، بعد جنوحها بالقناة والتي استمرت 5 أيام متواصلة، إلا أن نجحت الدولة المصرية في تحريرها وتعويمها من جديد وعودة حركة الملاحة بها.
كما تحدث المشاركون عن دورهم في العملية وأحد الغطاسين الذي تعرض لإصابة أثناء تحريك السفينة.
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