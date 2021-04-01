لمدة 6 ساعات.. "الجيزة" قطع المياه عن مركز ومدينة ابوالنمرس والقرى التابعة لها

تنوه محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتركيب عدد ٣ وصلات صلب قطر ٥٠٠ مم بين بيارة المياه المرشحة وعنبر الطلمبات المرشحة بمحطة مياه ابوالنمرس المرشحة.



وتضطر الشركة إلى قطع المياه ولمدة ٦ ساعات لتنفيذ الأعمال، وذلك اعتبارًا من الساعة ال ١٠ مساءا غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢١/٤/٢ وحتى الساعة ال ٥ صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣.



واوضحت الشركة أن المناطق المتاثرة بالانقطاع هي مركز ومدينة ابوالنمرس والقرى التابعة له، والتى من المقرر توفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجاتها عند الطلب على رقم طوارىء ١٢٥.

