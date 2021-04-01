Advertisements
لمدة 6 ساعات.. "الجيزة" قطع المياه عن مركز ومدينة ابوالنمرس والقرى التابعة لها
الخميس 01/أبريل/2021 - 08:51 م
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تنوه محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتركيب عدد ٣ وصلات صلب قطر ٥٠٠ مم بين بيارة المياه المرشحة وعنبر الطلمبات المرشحة بمحطة مياه ابوالنمرس المرشحة.
وتضطر الشركة إلى قطع المياه ولمدة ٦ ساعات لتنفيذ الأعمال، وذلك اعتبارًا من الساعة ال ١٠ مساءا غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢١/٤/٢ وحتى الساعة ال ٥ صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣.
واوضحت الشركة أن المناطق المتاثرة بالانقطاع هي مركز ومدينة ابوالنمرس والقرى التابعة له، والتى من المقرر توفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجاتها عند الطلب على رقم طوارىء ١٢٥.
وتضطر الشركة إلى قطع المياه ولمدة ٦ ساعات لتنفيذ الأعمال، وذلك اعتبارًا من الساعة ال ١٠ مساءا غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢١/٤/٢ وحتى الساعة ال ٥ صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣.
واوضحت الشركة أن المناطق المتاثرة بالانقطاع هي مركز ومدينة ابوالنمرس والقرى التابعة له، والتى من المقرر توفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجاتها عند الطلب على رقم طوارىء ١٢٥.
Advertisements