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لمدة 6 ساعات.. "الجيزة" قطع المياه عن مركز ومدينة ابوالنمرس والقرى التابعة لها

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تنوه محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتركيب عدد ٣ وصلات صلب قطر ٥٠٠ مم بين بيارة المياه المرشحة وعنبر الطلمبات المرشحة بمحطة مياه ابوالنمرس المرشحة.

وتضطر الشركة إلى قطع المياه ولمدة ٦ ساعات لتنفيذ الأعمال، وذلك اعتبارًا من الساعة ال ١٠ مساءا غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢١/٤/٢ وحتى الساعة ال ٥ صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣.

واوضحت الشركة أن المناطق المتاثرة بالانقطاع هي مركز ومدينة ابوالنمرس والقرى التابعة له، والتى من المقرر توفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجاتها عند الطلب على رقم طوارىء ١٢٥.

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