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الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين قبيل شهر رمضان

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، لافتا إلى أن مصر من أقل دول العالم ارتفاعا في عدد الإصابات مقارنة بعدد السكان.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الدولة مستعدة بشكل جيد لحدوث ارتفاع في عدد الإصابات، من خلال رفع الاستعدادات بمستشفيات العزل، وتوفير المستلزمات الطبية، وتدريب الفرق الطبية.

ونادش المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع حلول شهر رمضان، والتخلي عن بعض العادات الرمضانية كالتجمعات حتى لا تزداد أعداد الإصابات.

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