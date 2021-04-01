افتتاحات الجمعة.. تعرف على أحدث المساجد في المحافظات

وفيما يلي يقدم "الفجر" خارطة بالمحافظات التي ستشهد افتتاح مساجد غدا الجمعة:



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم



مديرية أوقاف الوادي الجديد

78. مسجد الزراعيين بموط- الداخله

79. الرحمن بالراشده- الداخله

80. مسجد الصالحين بالمروه - الخارجة

81. مسجد الدرديري بالهنداو - الداخله



مديرية أوقاف السويس



82. البطراوي – حي الجناين

83. مسجد بشاير النصر- بور توفيق

84. حمزه – حي فيصل - السويس



مديرية أوقاف أسوان



85. عبود بالشيخ هارون- أسوان أول

86. سيدنا الخضر- الشادر

87. الفردوس- الكرور

88. سعد الدين الجيباوي-حي شرق



مديرية أوقاف كفر الشيخ

89. المسجد الكبير اريمون بقرية اريمون

90. سيدي غانم الأشعري - بلطيم

91. الرحمة – كفر عسكر – كفر الشيخ

92. التوحيد – الترزي - بيلا



تشهد عدد من محافظات مصر افتتاح مساجد جديدة خلال الساعات المقبلة، وفقا لخطة وزارة الأوقاف التي تخصص كل جمعة لافتتاح المساجد، ضمن مساعيها لنشر الفكر المعتدل.وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 77 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 92 مسجدًا، وذلك غدا الجمعة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1205 مساجد، منها 1130 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و75 مسجدًا صيانة وترميمًا.أولًا: مساجد الافتتاحاتمديرية أوقاف المنيا1. صالح فريد – ع صالح فريد – أبو قرقاص2. عزبة بعزاقة – برمشا – العدوة3. الرحمن- زرابي الرحمانية – دير مواس4. الصحابة- مدينة العمال5. الحاج بدوي – منسفيس – أبو قرقاص6. الرحمة – الشيخ شبيكة- ملوي7. عمر بن الخطاب – زاوية برمشا - العدوة8. آل عايد – ع علي عبد الرحمن – كفر لبس –مركز أبو قرقاصمديرية أوقاف كفر الشيخ9. العياش الغربي- بلطيم10. نوفل – عزبة نوفل - مطوبس11. مسجد الجبانة الحجر القبلي- عزبة الحجر القبلي - فوه12. الرحمة – 40 الشراقوه - الحامول13. الرحمة – قرية أبو كيلة – سيدي سالم14. نصر الدين – المناوفة - الحامولمديرية أوقاف الفيوم15. مسجد ع وحش – سنوفر – م الفيوم شمال16. مسجد ع مرعب – م الفيوم شمال17. مسجد ع البر نشاوي- العدوة- م الفيوم شمال18. مسجد علي بن أبي طالب – ع عبد النبي حميدة – سنورس أول19. مسجد السيدة زينب – م الفيوم جنوب – م فتيح20. عباد الرحمن – ابجيج- م الفيوم جنوب21. مسجد ع بولس – م الفيوم جنوب22. مسجد غابور – فانوس - طاميةمديرية أوقاف الوادي الجديد23. مسجد تنيدة الكبير - بلاط24. الراشدين بقرية عثمان بن عفان- الفرافره25. الروضة بقرية الرواد- الفرافره26. السيدة زينب بغرب الموهوب- الداخله27. السيدة نفيسه- الفرافره28. المبارك بالفرافره- الفرافرهمديرية أوقاف المنوفية29. أبو ناشي – غمرين - منوف30. الإيمان- هيت- منوفمديرية أوقاف الدقهلية31. الكبير بالمواجد- مركز المنزلة32. الفتان شبرا سندي – مركز السنبلاوين33. حسن أبو علي – ميت ناجي – مركز ميت غمر34. عزبة المطب- منشأة عزت – مركز السنبلاوين35. الرحمة كفر الحاج عزب- مركز السنبلاوين36. لوليا غزاله – مركز السنبلاوين37. الكبير بميت النحال – مركز دكرنس38. عبد النبي ميت فارس – مركز بني عبيد39.الرحمن عزبة التحسين – مركز بني عبيد40. حامد العزبي – بقرية السمارة – مركز تمي الأمديد41. القريعي بقرية السمارة- مركز تمي الأمديد42. أبو شماله بعزبة أبو شماله – مركز بلقاس43. السيد شلتوت بسنديله – مركز بلقاس44. الجزيرة بجمصه- مركز بلقاس45. المنيلاوي أبو زاهر – مركز شربين46. كسيبه أبو جلال – مركز شربين47. الشهداء بنقيطة48. مسجد أبو بكر الصديق- بهوت – مركز نبروهمديرية أوقاف البحيرة49. الرضا – أنطونيادس- كفر الدوارمديرية أوقاف الإسماعيلية50. الرحمة ترعة 5 المنايف- أبو صويرمديرية أوقاف الإسكندرية51. مسجد 128- ابيس – إدارة محرم بكمديرية أوقاف الشرقية52. السلام الجديد – قرية نزلة العرين مركز أبو كبير53. الرحمن الرحيم – الهوابر- ديرب نجم54. القدس الشريف- العدوة- ههيا55. أنس بن مالك- ههيا56. الرحمن الرحيم- أبو حسين- الزقازيق57. الساجدين- الزنكلون58. السراوي- الزقازيق59. أبو السعود- ميت أبو علي60. عزبة عبد المجيد- الإبراهيمية61. شحاته سالم- أولاد موسى أبو كبيرمديرية أوقاف أسوان62. الحساناب – البحيرة- إدارة الرديسية63. السلام- بالسوهاجية- إدارة المنشية64. عبد الفتاح إبراهيم- الفؤادية- إدارة المنشيةمديرية أوقاف دمياط65. الكبير أولاد خلف- الروضةمديرية أوقاف القليوبية66. عمرو بن العاص – الحي الخامس - العبور67. سيدي شاور- منشأة الكرام – شبين القناطر68. آل البيت – إسكان الشباب- العبور69. العلمي – ميت كنانة- طوخ70. الفاروق- كفر سعد- بنهامديرية أوقاف الجيزة71. الدعوة- بالإصلاح – القطا – منشأة القناطر72. الرحمن- عزبة أبو سليم - البدرشين73.السلام – كفر برك الخيام - كرداسة74. الرحمن – مدخل أبو طماعة - الصف75. العتيق - المرازيق – كفر البحري - البدرشين76. الرحمة – منشية البكاري - الهرم77. الرحمن- أبو جنيدي- الحوامدية