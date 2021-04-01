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افتتاحات الجمعة.. تعرف على أحدث المساجد في المحافظات
الخميس 01/أبريل/2021 - 08:54 م
أحمد القاسم
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تشهد عدد من محافظات مصر افتتاح مساجد جديدة خلال الساعات المقبلة، وفقا لخطة وزارة الأوقاف التي تخصص كل جمعة لافتتاح المساجد، ضمن مساعيها لنشر الفكر المعتدل.
وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 77 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 92 مسجدًا، وذلك غدا الجمعة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1205 مساجد، منها 1130 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و75 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وفيما يلي يقدم "الفجر" خارطة بالمحافظات التي ستشهد افتتاح مساجد غدا الجمعة:
أولًا: مساجد الافتتاحات
مديرية أوقاف المنيا
1. صالح فريد – ع صالح فريد – أبو قرقاص
2. عزبة بعزاقة – برمشا – العدوة
3. الرحمن- زرابي الرحمانية – دير مواس
4. الصحابة- مدينة العمال
5. الحاج بدوي – منسفيس – أبو قرقاص
6. الرحمة – الشيخ شبيكة- ملوي
7. عمر بن الخطاب – زاوية برمشا - العدوة
8. آل عايد – ع علي عبد الرحمن – كفر لبس –مركز أبو قرقاص
مديرية أوقاف كفر الشيخ
9. العياش الغربي- بلطيم
10. نوفل – عزبة نوفل - مطوبس
11. مسجد الجبانة الحجر القبلي- عزبة الحجر القبلي - فوه
12. الرحمة – 40 الشراقوه - الحامول
13. الرحمة – قرية أبو كيلة – سيدي سالم
14. نصر الدين – المناوفة - الحامول
مديرية أوقاف الفيوم
15. مسجد ع وحش – سنوفر – م الفيوم شمال
16. مسجد ع مرعب – م الفيوم شمال
17. مسجد ع البر نشاوي- العدوة- م الفيوم شمال
18. مسجد علي بن أبي طالب – ع عبد النبي حميدة – سنورس أول
19. مسجد السيدة زينب – م الفيوم جنوب – م فتيح
20. عباد الرحمن – ابجيج- م الفيوم جنوب
21. مسجد ع بولس – م الفيوم جنوب
22. مسجد غابور – فانوس - طامية
مديرية أوقاف الوادي الجديد
23. مسجد تنيدة الكبير - بلاط
24. الراشدين بقرية عثمان بن عفان- الفرافره
25. الروضة بقرية الرواد- الفرافره
26. السيدة زينب بغرب الموهوب- الداخله
27. السيدة نفيسه- الفرافره
28. المبارك بالفرافره- الفرافره
مديرية أوقاف المنوفية
29. أبو ناشي – غمرين - منوف
30. الإيمان- هيت- منوف
مديرية أوقاف الدقهلية
31. الكبير بالمواجد- مركز المنزلة
32. الفتان شبرا سندي – مركز السنبلاوين
33. حسن أبو علي – ميت ناجي – مركز ميت غمر
34. عزبة المطب- منشأة عزت – مركز السنبلاوين
35. الرحمة كفر الحاج عزب- مركز السنبلاوين
36. لوليا غزاله – مركز السنبلاوين
37. الكبير بميت النحال – مركز دكرنس
38. عبد النبي ميت فارس – مركز بني عبيد
39.الرحمن عزبة التحسين – مركز بني عبيد
40. حامد العزبي – بقرية السمارة – مركز تمي الأمديد
41. القريعي بقرية السمارة- مركز تمي الأمديد
42. أبو شماله بعزبة أبو شماله – مركز بلقاس
43. السيد شلتوت بسنديله – مركز بلقاس
44. الجزيرة بجمصه- مركز بلقاس
45. المنيلاوي أبو زاهر – مركز شربين
46. كسيبه أبو جلال – مركز شربين
47. الشهداء بنقيطة
48. مسجد أبو بكر الصديق- بهوت – مركز نبروه
مديرية أوقاف البحيرة
49. الرضا – أنطونيادس- كفر الدوار
مديرية أوقاف الإسماعيلية
50. الرحمة ترعة 5 المنايف- أبو صوير
مديرية أوقاف الإسكندرية
51. مسجد 128- ابيس – إدارة محرم بك
مديرية أوقاف الشرقية
52. السلام الجديد – قرية نزلة العرين مركز أبو كبير
53. الرحمن الرحيم – الهوابر- ديرب نجم
54. القدس الشريف- العدوة- ههيا
55. أنس بن مالك- ههيا
56. الرحمن الرحيم- أبو حسين- الزقازيق
57. الساجدين- الزنكلون
58. السراوي- الزقازيق
59. أبو السعود- ميت أبو علي
60. عزبة عبد المجيد- الإبراهيمية
61. شحاته سالم- أولاد موسى أبو كبير
مديرية أوقاف أسوان
62. الحساناب – البحيرة- إدارة الرديسية
63. السلام- بالسوهاجية- إدارة المنشية
64. عبد الفتاح إبراهيم- الفؤادية- إدارة المنشية
مديرية أوقاف دمياط
65. الكبير أولاد خلف- الروضة
مديرية أوقاف القليوبية
66. عمرو بن العاص – الحي الخامس - العبور
67. سيدي شاور- منشأة الكرام – شبين القناطر
68. آل البيت – إسكان الشباب- العبور
69. العلمي – ميت كنانة- طوخ
70. الفاروق- كفر سعد- بنها
مديرية أوقاف الجيزة
71. الدعوة- بالإصلاح – القطا – منشأة القناطر
72. الرحمن- عزبة أبو سليم - البدرشين
73.السلام – كفر برك الخيام - كرداسة
74. الرحمن – مدخل أبو طماعة - الصف
75. العتيق - المرازيق – كفر البحري - البدرشين
76. الرحمة – منشية البكاري - الهرم
77. الرحمن- أبو جنيدي- الحوامدية
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم
مديرية أوقاف الوادي الجديد
78. مسجد الزراعيين بموط- الداخله
79. الرحمن بالراشده- الداخله
80. مسجد الصالحين بالمروه - الخارجة
81. مسجد الدرديري بالهنداو - الداخله
مديرية أوقاف السويس
82. البطراوي – حي الجناين
83. مسجد بشاير النصر- بور توفيق
84. حمزه – حي فيصل - السويس
مديرية أوقاف أسوان
85. عبود بالشيخ هارون- أسوان أول
86. سيدنا الخضر- الشادر
87. الفردوس- الكرور
88. سعد الدين الجيباوي-حي شرق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
89. المسجد الكبير اريمون بقرية اريمون
90. سيدي غانم الأشعري - بلطيم
91. الرحمة – كفر عسكر – كفر الشيخ
92. التوحيد – الترزي - بيلا
وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 77 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 92 مسجدًا، وذلك غدا الجمعة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1205 مساجد، منها 1130 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و75 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وفيما يلي يقدم "الفجر" خارطة بالمحافظات التي ستشهد افتتاح مساجد غدا الجمعة:
أولًا: مساجد الافتتاحات
مديرية أوقاف المنيا
1. صالح فريد – ع صالح فريد – أبو قرقاص
2. عزبة بعزاقة – برمشا – العدوة
3. الرحمن- زرابي الرحمانية – دير مواس
4. الصحابة- مدينة العمال
5. الحاج بدوي – منسفيس – أبو قرقاص
6. الرحمة – الشيخ شبيكة- ملوي
7. عمر بن الخطاب – زاوية برمشا - العدوة
8. آل عايد – ع علي عبد الرحمن – كفر لبس –مركز أبو قرقاص
مديرية أوقاف كفر الشيخ
9. العياش الغربي- بلطيم
10. نوفل – عزبة نوفل - مطوبس
11. مسجد الجبانة الحجر القبلي- عزبة الحجر القبلي - فوه
12. الرحمة – 40 الشراقوه - الحامول
13. الرحمة – قرية أبو كيلة – سيدي سالم
14. نصر الدين – المناوفة - الحامول
مديرية أوقاف الفيوم
15. مسجد ع وحش – سنوفر – م الفيوم شمال
16. مسجد ع مرعب – م الفيوم شمال
17. مسجد ع البر نشاوي- العدوة- م الفيوم شمال
18. مسجد علي بن أبي طالب – ع عبد النبي حميدة – سنورس أول
19. مسجد السيدة زينب – م الفيوم جنوب – م فتيح
20. عباد الرحمن – ابجيج- م الفيوم جنوب
21. مسجد ع بولس – م الفيوم جنوب
22. مسجد غابور – فانوس - طامية
مديرية أوقاف الوادي الجديد
23. مسجد تنيدة الكبير - بلاط
24. الراشدين بقرية عثمان بن عفان- الفرافره
25. الروضة بقرية الرواد- الفرافره
26. السيدة زينب بغرب الموهوب- الداخله
27. السيدة نفيسه- الفرافره
28. المبارك بالفرافره- الفرافره
مديرية أوقاف المنوفية
29. أبو ناشي – غمرين - منوف
30. الإيمان- هيت- منوف
مديرية أوقاف الدقهلية
31. الكبير بالمواجد- مركز المنزلة
32. الفتان شبرا سندي – مركز السنبلاوين
33. حسن أبو علي – ميت ناجي – مركز ميت غمر
34. عزبة المطب- منشأة عزت – مركز السنبلاوين
35. الرحمة كفر الحاج عزب- مركز السنبلاوين
36. لوليا غزاله – مركز السنبلاوين
37. الكبير بميت النحال – مركز دكرنس
38. عبد النبي ميت فارس – مركز بني عبيد
39.الرحمن عزبة التحسين – مركز بني عبيد
40. حامد العزبي – بقرية السمارة – مركز تمي الأمديد
41. القريعي بقرية السمارة- مركز تمي الأمديد
42. أبو شماله بعزبة أبو شماله – مركز بلقاس
43. السيد شلتوت بسنديله – مركز بلقاس
44. الجزيرة بجمصه- مركز بلقاس
45. المنيلاوي أبو زاهر – مركز شربين
46. كسيبه أبو جلال – مركز شربين
47. الشهداء بنقيطة
48. مسجد أبو بكر الصديق- بهوت – مركز نبروه
مديرية أوقاف البحيرة
49. الرضا – أنطونيادس- كفر الدوار
مديرية أوقاف الإسماعيلية
50. الرحمة ترعة 5 المنايف- أبو صوير
مديرية أوقاف الإسكندرية
51. مسجد 128- ابيس – إدارة محرم بك
مديرية أوقاف الشرقية
52. السلام الجديد – قرية نزلة العرين مركز أبو كبير
53. الرحمن الرحيم – الهوابر- ديرب نجم
54. القدس الشريف- العدوة- ههيا
55. أنس بن مالك- ههيا
56. الرحمن الرحيم- أبو حسين- الزقازيق
57. الساجدين- الزنكلون
58. السراوي- الزقازيق
59. أبو السعود- ميت أبو علي
60. عزبة عبد المجيد- الإبراهيمية
61. شحاته سالم- أولاد موسى أبو كبير
مديرية أوقاف أسوان
62. الحساناب – البحيرة- إدارة الرديسية
63. السلام- بالسوهاجية- إدارة المنشية
64. عبد الفتاح إبراهيم- الفؤادية- إدارة المنشية
مديرية أوقاف دمياط
65. الكبير أولاد خلف- الروضة
مديرية أوقاف القليوبية
66. عمرو بن العاص – الحي الخامس - العبور
67. سيدي شاور- منشأة الكرام – شبين القناطر
68. آل البيت – إسكان الشباب- العبور
69. العلمي – ميت كنانة- طوخ
70. الفاروق- كفر سعد- بنها
مديرية أوقاف الجيزة
71. الدعوة- بالإصلاح – القطا – منشأة القناطر
72. الرحمن- عزبة أبو سليم - البدرشين
73.السلام – كفر برك الخيام - كرداسة
74. الرحمن – مدخل أبو طماعة - الصف
75. العتيق - المرازيق – كفر البحري - البدرشين
76. الرحمة – منشية البكاري - الهرم
77. الرحمن- أبو جنيدي- الحوامدية
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم
مديرية أوقاف الوادي الجديد
78. مسجد الزراعيين بموط- الداخله
79. الرحمن بالراشده- الداخله
80. مسجد الصالحين بالمروه - الخارجة
81. مسجد الدرديري بالهنداو - الداخله
مديرية أوقاف السويس
82. البطراوي – حي الجناين
83. مسجد بشاير النصر- بور توفيق
84. حمزه – حي فيصل - السويس
مديرية أوقاف أسوان
85. عبود بالشيخ هارون- أسوان أول
86. سيدنا الخضر- الشادر
87. الفردوس- الكرور
88. سعد الدين الجيباوي-حي شرق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
89. المسجد الكبير اريمون بقرية اريمون
90. سيدي غانم الأشعري - بلطيم
91. الرحمة – كفر عسكر – كفر الشيخ
92. التوحيد – الترزي - بيلا
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