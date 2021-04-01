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كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال الأيام المقبلة، يخوض طلاب النقل امتحانات شهر أبريل وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، وذلك وسط إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الثانى لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بالترم الثانى، والذى يعقد فى أبريل الجاري، سيكون فى منهج الشهر فقط أى أن الطالب لن يكون مطالبا بمنهج شهر مارس 2021، والذى أدى فيه امتحان شهر مارس كأول اختبار بالفصل الدراسى الثانى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن اللجان الفنية لواضعى الامتحانات ملتزمة بتوزيع المناهج والمقررات وأى أسئلة يتم رصدها فى الامتحانات من خارج المقررات يتم التحقيق مع العضو المسئول عن وضع الأسئلة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم:

- حددت وزارة التربية والتعليم يوم 28 إبريل 2021 ليكون موعد الامتحانات المجمعة الشهرية للصف الرابع الابتدائي عن شهر إبريل 2021.

- حددت وزارة التعليم يوم 26 إبريل 2021 ليصبح موعدًا لأداء الامتحانات المجمعة الشهرية للصف الخامس الابتدائي عن شهر إبريل 2021.

- أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم 27 إبريل 2021 موعدًا لأداء الامتحانات المجمعة الشهرية للصف السادسالابتدائي عن شهر إبريل 2021.

- قررت وزارة التعليم أن يكون يوم 28 إبريل 2021 هو موعد الامتحانات المجمعة الشهرية للصف الأول الإعدادي عن شهر إبريل 2021.

- حددت وزارة التربية والتعليم يوم 26 إبريل 2021 ليصبح موعد الامتحانات المجمعة الشهرية للصف الثاني الإعدادي عن شهر إبريل 2021.

وفي وقت سابق، حسم الدكتور طارق شوقين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار حول الطلاب المتغيبين عن الامتحانات الشهرية بعذر قهري، من طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وقال "شوقي" في تصريحات صحفية له، "من لم يستطع حضور الامتحان لأسباب مرضية مثبتة، له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤديه."

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد قالت إن نتيجة طلاب النقل للفصل الدراسى الأول مضافة لامتحانات الشهور الثلاثة فى الترم الثانى، ويحتسب متوسط درجات الطالب فى الترمين، وأشار الوزارة إلى أن الترم الثانى كان مخصص له 50% من درجة المادة والترم الثانى 50% باقى درجات المادة، موضحة أن الترم الأول ليس به رسوب لطلاب النقل ويستطيع أى طالب أخفق أن يعوض فى امتحانات الترم الثانى.

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