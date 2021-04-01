مستقبل بيرلو مع يوفنتوس مهدد بالفشل

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي أصبح مُهددًا بخطر الإقالة من منصبه خلال الأسابيع المقبلة.





وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أنه سيتم إقالة بيرلو إذا حقق الفريق نتائج سلبية أمام كلا من تورينو ونابولي.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هاتين المباراتين ستكونان حاسمتان لمستقبل بيرلو، حيث يمكن إقالته أو يُعلن هو بنفسه رحيله إذا حقق الفريق نتائج سلبية.





وعلى نفس الجانب، ألمح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أنه من المتوقع أن يأتي إيجور تيودور المدرب المساعد لبيرلو في منصب المدير الفني المؤقت حتى نهاية الموسم الحالي إذا تم اتخاذ قرار إقالته.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان كما تم إقصاؤه من الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه حجز مقعده بنهائي كأس إيطاليا.



