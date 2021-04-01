كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد المولودية في دوري أبطال إفريقيا





استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، مساء يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يونيو بالجزائر.





وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية، حصريا مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء 3 أبريل.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة مولودية الجزائر كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد أبو جبل





خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة





خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي





خط الهجوم:- أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد السيد زيزو





مهاجم صريح:- أسامة فيصل.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة برصيد 10 نقاط.



