Advertisements

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد المولودية في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ضد مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، مساء يوم 3 أبريل المقبل على ملعب 5 يونيو بالجزائر.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية، حصريا مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء 3 أبريل.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة مولودية الجزائر كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبو جبل

خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة

خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الهجوم:-  أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد السيد زيزو

مهاجم صريح:- أسامة فيصل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة  برصيد 10 نقاط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مولودية الجزائر كارتيرون الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 11 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الترجي يستهدف التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ 8 دقائق

الداخلية تغلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية (تعرف عليها)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دور أبطال إفريقيا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي التونسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

كارتيرون يستقر على إعادة أبو جبل لتشكيل الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة مولودية الجزائر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة