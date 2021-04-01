Advertisements

كفرالشيخ تدرب 470 موظفا ضمن برنامج "التهيئة للتحول الرقمي"

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
تمكنت إدارة التدريب بديوان عام محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب  470 موظفًا ضمن خطة الوزارة لتهيئة العاملين بالجهاز الإداري للتحول الرقمي بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،و في ظل توجيهات القيادة السياسية لتكملة الخدمات المقدمة للجمهور وميكنة أنظمة التعامل الحكومية،يأتي ذلك في ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة العاملين بكافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الأهمية التي توليها المحافظة للتدريب ودوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدًا بالمتميزين من أبناء المحافظة في كافة التخصصات،مشددا على ضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على تلك البرامج لأقرانهم في العمل،لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب، وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة أن يحذوا حذوهم والبحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم ما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

وأضاف عمرو البشبيشي،نائب محافظ كفر الشيخ،أن المحافظة بدأت هذا العام في ظل القيادة السياسية للمحافظة وضع خطط متتالية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظة في شتى المجالات التخصصية،مؤكدًا أن التميز في التدريب يضع صاحبه تحت دائرة الضوء أمام متخذ القرار والذي يسمح بدوره مع عوامل مهنية أخرى بالوصول إلى مقاعد وظيفية وقيادية متميزة على المدى القصير والبعيد.


قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ: استمر التدريب على مدار شهر مارس الماضي بنظام التدريب عن بعد Online Training وبحضور موظفين يمثلون كافة الاجهزة الادارية،وحدات محلية ومديريات الخدمات بالمحافظة،وبإشراف مباشر من المحافظة ممثلة في إدارة التدريب الإداري بالديوان العام ضمانا للحصول على فرص تدريبية متوازنة وتحقيق الاستفادة المرجوة من التدريب.
كفرالشيخ تدرب 470 موظفا ضمن برنامج "التهيئة للتحول الرقمي"
كفرالشيخ تدرب 470 موظفا ضمن برنامج "التهيئة للتحول الرقمي"
كفرالشيخ تدرب 470 موظفا ضمن برنامج "التهيئة للتحول الرقمي"
كفرالشيخ تدرب 470 موظفا ضمن برنامج "التهيئة للتحول الرقمي"

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ 6 دقائق

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعة الا ربع

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ أقل من ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الترجي يستهدف التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الداخلية تغلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية (تعرف عليها)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة