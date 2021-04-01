خبيرة: ارتداء لون معين لفترة طويلة شيء غير صحي (فيديو)

قالت رانيا عفيفي، خبيرة علم الألوان، إن الشخص الذي لا يحب لون معين يعاني من مشكلة معينة، معقبة: "من خلال اللون نقدر نعرف نوع المشكلة التي يعاني منها هذا الشخص"



وشددت "عفيفي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، على ضرورة عدم تحضير الملابس قبل الخروج بيوم، معقبة:" لو في شخص حضر ملابس بالليل، ممكن يكون الصبح عايز يبلبس حاجة تانية، ولو لبس اللبي اللي مختاره بالليل ممكن يعاني من مشاكل طوال اليوم".



ولفتت إلى أن الاصرار على ارتداء لون معين لفترة طويلة شيء غير صحي، متابعة: "الشيء الذي يستخدم زيادة عن حده بيتقلب ضده، لازم نختار ألوان متوازنة".

