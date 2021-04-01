موجز البرلمان| مقترح برلماني بإنشاء فروع جديدة للأزهر الشريف بالمحافظات

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



*مقترح برلماني بإنشاء فروع جديدة للأزهر الشريف بالمحافظات



تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء فروع جديدة لمشيخة الأزهر الشريف بمختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية.



وأكد "هشام" في اقتراحه أن الأزهر الشريف هو أحد أهم مؤسسات الدولة المصرية وأحد عناصر قوتها الناعمة في العالمين العربي والإسلامي، بل إنه ليس من قبيل المبالغة القول بأن أهمية الأزهر تتعدى حدود العالم الإسلامي إلى العالم أجمع.



واشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في ظل خضم الأحداث الملتهبة التي شهدتها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 م، كان للأزهر دور بارز في تهدئة الأوضاع ومحاولة التقريب بين الأطراف المختلفة. ولعل ذلك يبدو جليًا في ( وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر )، والتي تمت بالتنسيق بين الأزهر الشريف وعدد من المثقفين المصريين، والتي أعلنها شيخ الأزهر في العشرين من يونيو 2011م، وتتضمن أحد عشر بندًا أو محورًا، تؤكد على تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة واعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر والالتزام بالحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان والمرأة وتأييد استقلال الأزهر واختصاص هيئة كبار العلماء في ترشيح واختيار شيخ الأزهر.



وطالب البرلماني، الحكومة بشأن إنشاء العديد من فروع ومقرات مشيخة الأزهر بكافة محافظات ومدن وكفور ونجوع وقرى الجمهورية لما سيمثله هذا من تأثيرات إيجابية إجتماعية على الدولة المصرية والسادة المواطنين.



*"صحة النواب" عن مدينة الدواء: تعود بمصر إلى القمة في مجال التصنيع



قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمنطقة الخانكة، عمل عظيم سوف يعود بالنفع على صناعة الدواء المصرية وعودة مصر إلى القمة في مجال تصنيع الدواء والتي كانت غائبة خلال السنوات الماضية.



وأضاف "رضوان" في تصريح لـ "الفجر"، أن هذا المشروع العملاق سوف يُجني ثماره الشعب المصري كله على المدي القريب، أملًا أن يتلو هذا المشروع مشروعات مُماثلة وأن يكون البداية الحقيقية لأن تعود مصر للتصدير بمليارات الدولارات، وأن تكون رائدة صناعة الدواء على مستوي العالم.



وأكد عضو صحة النواب، أن توافر الدواء مسألة أمن قومي مثلها مثل الغذاء، متابعًا " نتمني أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من جميع الأدوية وأن يكون لدينا خبرات في أدوية الأورام والبلازما، بالإضافة إلي دور مدينة الدواء في البحث العلمي واكتشاف جزئيات جديدة تصلح أن تكون أدوية جديدة لعلاج بعض الأمراض المستعصية مثل الأورام والفيروسات.



وتُعد مدينة الأدوية إلى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط، ومن بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.



*عضو بـ "الشيوخ": توجيه الرئيس بدعم الأسر الاكثر احتياجًا يعكس حرصه على الاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء



أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز أنشطة صندوق «تحيا مصر» لدعم الأسر الاكثر احتياجًا في إطار مبادرة «حياة كريمة» ولتوفير السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المعظم، تعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء.



وأضاف «الهضيبي» أن تكليفات الرئيس وتوجيهاته جميعها تضمن هذا الأمر وتصب في صالح المواطن البسيط، ومن أبرز العناصر التي تساهم في تحسين معيشته هي خفض الأسعار، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاض معدلات التضخم، وذلك أدى إلى خفض أسعار عدد كبير من السلع الأساسية.



وأوضح «الهضيبي»، أن مصر في السنوات الماضية باتت في خطوة متقدمة بعدما شهدت السنوات الأخيرة تحولًا أساسيًا في منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثي الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية، في المجتمع إلى المنظور التنموي الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبنى تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرات الرئاسية في توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودي الدخل، موضحًا أن أرقام الموازنات والإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي تكشف حجم النمو الكبير في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في مصر وتعكس ايضًا الجهود الحكومية الحثيثة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مستمر.



وتابع، «تكاتف المواطنين خلف القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية ساعد بشكل كبير على تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي ووضع برامج الامان الاجتماعي مما نتج عنه نجاح القيادة السياسية في إدارة دفة الأمور وسط العديد من التحديات سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي».



*برلماني: موكب "نقل المومياوات" حدث عالمى وأفضل فرصة للترويج للسياحة في مصر



وصف الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حدث نقل" المومياوات الملكية "يوم السبت المقبل، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط، بالدعاية الأفضل على مدار العصور السابقة، التى يجب أن يتم حسن استغلالها للترويج للسياحة والقطاع السياحى فى مصر، خاصة وأن هناك العديد من الفضائيات العالمية التى ستنقل هذا الحدث العالمي الفريد من نوعه، مما يتطلب حسن استغلاله بالصورة الأمثل، لأن صورة الموكب ستظل عالقة في أذهان الملايين من جميع الجنسيات حول العالم.



وشدد "محسب"، على ضرورة حسن استغلال هذا الحدث الهام، وأن يكون هناك تنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأمر، حتى يخرج الموكب بالشكل اللائق بالدولة المصرية ومكانتها، ومكانة السياحة المصرية، خاصة وأن الموكب سينطلق عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وصولًا إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ومن المتوقع أن تكون هناك العديد من الشخصيات الدولية والعالمية فى هذا الحدث الفريد، مقترحًا أن يتم الاستعانة بكافة الشخصيات المصرية المؤثرة فى القطاعات المختلفة فى هذا الموكب لمزيد من جذب الأنظار لهذا الحدث والترويج للسياحة.



وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة شهد العديد من الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، مما كان لها صدى كبير على الملف عالميًا، بالإضافة لحزمة من القرارات لتشجيع القطاع، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مما ساهم فى التعافي التدريجى لقطاع السياحة، إلى جانب التطوير والتجديد لبعض المناطق الأثرية، ولعل صدور قانون رقم 10 لسنة 2020 بإنشاء هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، من أبرز التشريعات التى صدرت مؤخرًا لتنشيط ملف السياحة.



ومن المنتظر أن يضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.