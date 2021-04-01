خبيرة: الشخص الذي لا يحب الألوان يعاني من قساوة الحياة (فيديو)



وتابعت أن الشخص الذي لا يحب الألوان، هو الشخص الذي يعاني من قساوة الحياة، معقبة: "بيكون كاره للحياة، وكاره نفسه، وبالتالي كاره الألوان..الحياة هي ألوان".



وتابعت "عفيفي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان اللون الأبيض مهم جدًا، ولكن هناك ضرورة لكسر اللون بشيء آخر، معقبة: "لو بتحب اللون الأبيض، لازم تكسره بأي لون، ولو أثريت على استخدام اللون الأبيض لفترة معينة، هيجي يوم ولازم يكسره".