Advertisements

خبيرة: الشخص الذي لا يحب الألوان يعاني من قساوة الحياة (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت رانيا عفيفي، خبيرة علم الألوان، إن الشخص الذي يحب اللون الأبيض، يحب الأشياء التي تدل على اللون الابيض، مثل الحاجة إلى النقاء، والسلام.

وتابعت "عفيفي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان اللون الأبيض مهم جدًا، ولكن هناك ضرورة لكسر اللون بشيء آخر، معقبة: "لو بتحب اللون الأبيض، لازم تكسره بأي لون، ولو أثريت على استخدام اللون الأبيض لفترة معينة، هيجي يوم ولازم يكسره".

وتابعت أن الشخص الذي لا يحب الألوان، هو الشخص الذي يعاني من قساوة الحياة، معقبة: "بيكون كاره للحياة، وكاره نفسه، وبالتالي كاره الألوان..الحياة هي ألوان".

أخبار تهمك

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ 8 دقائق

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 11 ساعة

الداخلية تغلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية (تعرف عليها)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة.. الترجي يستهدف التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة