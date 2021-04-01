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المعاينة الأولية تكشف عن سر مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي السبب في إندلاع حريقًا داخل إحدى الشقق، بقرية برطس، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، ما أسفر عن مصرع عامل وزوجته وابنتيهما.

كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بقرية برطس، بنطاق مركز أوسيم، شمال المحافظة.

ودفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، ونتج عنه مصرع " أحمد.ح.س"، وزوجته وابنتيه.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المعاينة الأولية تكشف عن سر مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم
المعاينة الأولية تكشف عن سر مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم
المعاينة الأولية تكشف عن سر مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم
المعاينة الأولية تكشف عن سر مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم

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