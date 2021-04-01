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المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يواصل تدريباته في معسكر الدمام

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، والذي يمتد حتى السادس من شهر أبريل الجاري، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" اليوم حصتين تدريبيتين ( صباحية ومسائية ) على الملعب الرديف بنادي النهضة، تضمنت الأولى مرانًا على الكرات العرضية، بعدها مناورة مصغّرة، في حين عمد المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي خلال الحصة المسائية إلى تطبيق مناورة على كامل مساحة الملعب بين الفريقين الأبيض والأخضر، للوقوف على المستويات الفنية للاعبين.

يذكر أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى، اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

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