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صعود فريق كفرالشيخ لكرة القدم لدور الثمانية لدوري مراكز الشباب

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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حقق فريق كفرالشيخ بطل دورى مراكز شباب المحافظة فوزا على مركز شباب ابو تشت « قنا » بثلاثية نظيفة، على ملعب مركز شباب الجزيرة بالقاهرة، في إطار منافسات دور الـ 16 لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وقدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ التهنئة للاعبين، وأعضاء الفريق، على فوزهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والفوز في المباريات المقبلة، ومؤكدًا استمرار دعمهم حتى الصعود إلى دوري الأضواء، والذى يتصدر قائمة الفوز بالدورى الممتاز.

وأوضح عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بهذه النتيجة يصعد فريق مركز شباب كفر الشيخ لدور الـ8، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت من خلال الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية واللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب النسخة الثامنه، نتائج منافسات دور الـ16 لدورى مراكز الشباب، معلنة فوز فريق كفر الشيخ على فريق ابوتشت « قنا » بثلاثية نظيفة بملعب شباب الجزيرة القاهرة وسط اجراءات امنيه مشدده، مقدما التهنئة للفريق والجهاز الفني على الفوز الغالي الذي حجز به بطاقة الصعود إلى الدور الثمانية، كما حرص على التوجيه بضرورة استمرار تطوير خطة الفريق واستعدادهم بقوة لمواجهة المباريات القادمة.

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