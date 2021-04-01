ريم مصطفى تتصدر "تريند" جوجل والسبب "الملك"





ريم مصطفى .. يعتبر شهر رمضان الكريم، من المواسم الفنية التي تشهد عرض العديد من الأعمال الدرامية ويتخللها ظهور نجوم جدد على الساحة.





ريم مصطفى





وتعتبر الفنانة ريم مصطفى إحدى الفنانات اللتي تسعى لتحقيق نجاح كبير في رمضان 2021، حيث أنها تشارك في مسلسل "الملك" الذي لاقى هجوما كبيرا بعد تسريب عدة صور له وقبل ومع عرض "البرومو".





ريم مصطفى مطلوبة على جوجل





وتصدر ريم مصطفى الطلب على محرك البحث الشهير جوجل وكذلك وسوم "تويتر" ومواقع التواصل بالاجتماعي الأخرى، عقب ظهورها بشعر "أصفر" وبميك أب كامل.





الهجوم على ريم مصطفى





ولاقت النجمة ريم مصطفى سيلاً من الهجوم عليها قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ملابسها وإطلالتها التي وجدوها بعيدة عن ملابس المصريين القدماء.





دور ريم مصطفى





ومن جانبها، تحدثت ريم مصطفى عن دورها في مسلسل "الملك" بعد طرح البرومو الرسمي له، وكذلك نشرت صورة "البوستر" الخاص بها".





إطلالة ريم مصطفى





وأطلت الفنانة ريم مصطفى على جمهورها بشعر اسنيابي أصفر وبإطلالة تقترب من الحضارة الإغريقية من ناحية الملبس، مرتديةً تاجا ذهبيا وفستانا أسوداً.





شخصية ريم مصطفى





وأكدت ريم مصطفى لجماهيرها ولكل من يهاجم العمل وعقب على ملابسها وإطلالتها أنها تجسد شخصية ملكة من قبل "الهكسوس".





انتقادات كبيرة للنجمة ريم مصطفى





وتعرضت ريم مصطفى لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها بما يشبه العباءة السوداء وطرحة خلال برومو المسلسل ما أثار الجدل حول الشخصية التي تجسدها وعدم ملاءمتها الأزياء القديمة السائدة في تلك الفترة.





ريم مصطفى في مرمى الانتقادات





يُذكر أن مسلسل "الملك" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف الذي لم يسلم من النقد أيضاً، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد.



