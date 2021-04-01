Advertisements

غدًا.. جومانا مراد تتلقى العزاء فى ابنتها بمنطقة الزمالك

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

تتلقى الفنانة جومانا مراد العزاء فى ابنتها ديانا ربيع بسيسو غدا الجمعة، الموافق 2 أبريل الجارى، فى الثالثة والنصف عصرا وحتى الساعة الـسابعة والنصف، وذلك بمنطقة الزمالك بجوار المعهد السويسرى، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.


وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد، قد توفيت يوم الاثنين الماضى، وأعلنت مراد عن الوفاة من خلال نشر صورة لابنتها الراحلة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".


وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".


يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جومانا مراد

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الترجي يستهدف التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ 8 دقائق

الداخلية تغلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية (تعرف عليها)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد سن الـ45.. فنانة سورية تَضَع طفلها الأول

لهذا السبب تصدرت جومانا مراد "جوجل" السعودية

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

بكلمات مؤثرة.. بشرى تنعى وفاة ابنة جومانا مراد

عمرو الليثي يعلن تأجيل عرض حلقة الفنانة جومانا مراد لوفاة ابنتها

الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة