غدًا.. جومانا مراد تتلقى العزاء فى ابنتها بمنطقة الزمالك





وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد، قد توفيت يوم الاثنين الماضى، وأعلنت مراد عن الوفاة من خلال نشر صورة لابنتها الراحلة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".





وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".







يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.





تتلقى الفنانة جومانا مراد العزاء فى ابنتها ديانا ربيع بسيسو غدا الجمعة، الموافق 2 أبريل الجارى، فى الثالثة والنصف عصرا وحتى الساعة الـسابعة والنصف، وذلك بمنطقة الزمالك بجوار المعهد السويسرى، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.