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الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر حصلت على 50 ألف جرعة من لقاح "أسترازينكا" قبل الشحنة التي حصلت مصر عليها أمس، فضلا عن حصولها على 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" هدية من الصين.

وكشف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه من المنتظر أن تصل مصر شحنة جديدة من لقاح كورونا هدية خلال الأيام المقبلة، منوها بأنه سيتم توقيع إتفاقية شراء مع شركة "سينوفارم" لشراء جرعات متتالية من اللقاح.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة تواصلت مع السفير الصيني بالقاهرة وطالبت بالإسراع في إنهاء إجراء التعاقد على شراء اللقاح أو إجراءات التعاقد على التصنيع من خلال شركة "سينوفاك".

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