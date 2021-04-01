عرض "اليد الماسية" فى ختام موسم جمعية الفيلم بالمركز الثقافى الروسى





قدم المصور السينمائى "محمود عبد السميع" رئيس جمعية الفيلم الشكر لكل من المستشار "أليكسى تيفانيان" مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر لعرض الفيلم على مسرح المركز، وكذلك الجهات الداعمة لنشاط الجمعية وفى مقدمتهم وزارة الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحى عبد الوهاب" لتنظيم عرضًا شهريًا بسينما الهناجر والمهرجان السنوى للسينما المصرية بمركز الابداع، كما قدم الشكر لنقيب المهن السينمائية "مسعد فودة" على دعم الجمعية وكذلك "علاء كركوتى" رئيس مجلس ادارة شركة MAD Solutions لمنح الجمعية العديد من الأفلام لعرضها بالمجان ضمن برنامجها.كما أكد "عبد السميع" أن استمرار نشاط جمعية الفيلم فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا والأزمة المالية التى تعرضت لها الجمعية، يرجع الى ترابط الأعضاء والجهود التطوعية لمجلس الادارة للحفاظ على هذا الكيانالعريق، الذى تأسس عام 1960، وعلى مدار 64 عامًا لازال صامدًا ومستمرًا.







كما أكد "عبد السميع" أن استمرار نشاط جمعية الفيلم فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا والأزمة المالية التى تعرضت لها الجمعية، يرجع الى ترابط الأعضاء والجهود التطوعية لمجلس الادارة للحفاظ على هذا الكيانالعريق، الذى تأسس عام 1960، وعلى مدار 64 عامًا لازال صامدًا ومستمرًا.





وصرح "تيفانيان" أن التعاون مع جمعية الفيلم ليس بجديد، فقد سبق وتم تنظيم العديد من عروض الأفلام الروسية فى اطار برنامج التبادل الثقافىالمشترك، كما تم تنظيم احتفالية الذكرى الـ 55 على تأسيس جمعية الفيلم بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون بين جمعية الفيلم والمركز الثقافى الروسى الذى أصبح يحمل اسم "البيت الروسى" وكذلك كافة المؤسسات الثقافية المصرية، فى اطار فعاليات عام التعاون المصرى – الروسى 2021.





يشهد مسرح تشايكوفسكى بالمركز الثقافى الروسى فى السادسة والنصف مساء بعد غدا السبت، ختام الموسم الأول لعروض نادى السينما بجمعية الفيلم، بعرض الفيلم الكوميدى الروسى "اليد الماسية" المأخوذ عن قصة حقيقية من اخراج "ليونيد جايداى"، وبطولة نجم الكوميديا الروسى "يورى نيكولين"، و"نيناجريبيشكوفا"، الذى تدور أحداثه حول البطل سيميون جوربونكوف المسافر في رحلة على متن سفينة وتصادف أن يقيم معه فى نفس المقصورة عنصر إجرامى يقوم بتهريب الماس، وتسعين به الشرطة فى القبض عليه، ليبدأ تنفيذ المهمة من خلال مواقف كوميدية، وقد فاز كل من المخرج وبطل الفيلم بجائزة الدولة التقديرية.