ننشر تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسوان اليوم



أعرب مجلس جامعة أسوان فى جلسته المنعقدة، أمس الأربعاء31 مارس 2021، برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بعمل رئيس الجامعة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج،





مؤكدًا أن جامعة أسوان قيادة وأعضاء هيئة تدريس وجهاز إداري وطلاب يتقدمون بخالص التعازى لأسر الضحايا متمنين من الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.





كماقدم الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة ومجلس الجامعة تمنياتهم بالشفاء العاجل للأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة السابق ودوام الصحة والعافية.







وافتتح أعمال المجلس رقم (104) الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة،





وقدم الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة للسيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ودولة مجلس الوزراء وفضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك





كما وافق المجلس علي إنشاء مرحلة الدراسات العليا بكلية التجارة وافق المجلس علي إنشاء مرحلة الدراسات العليا بكلية الألسن،

ووافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس،درجة استاذ عدد 1 من كلية الهندسة ودرجة أساتذة مساعدين عدد 2من كلية العلوم ودرجة مدرسين عدد 2من كلية التربية وعدد1 من كلية الهندسة وعدد 1 من كلية الزراعة كما وافق المجلس على منح عدد 2 من كلية العلوم درجة الدكتوراة وعدد 1 من كلية الهندسة ودرجة الماجستير عدد1 من كلية الطب وعدد 2 من كلية التربية وعدد 1 من كلية العلوم وعدد 1 كلية الهندسة وعدد 1من كلية هندسة الطاقة في التخصصات العلمية المختلفة.