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وفد وزارة التخطيط يتابع مشروعات جامعة بنها وأعمال تطوير القصر العيني

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعة بنها؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها، كما تفقد الوفد أعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني.

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي 20/2021 استهدفت وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن، لافتة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف التوسع في الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية البشرية والتي تشمل قطاعي الخدمات الصحية والتعليم بنسبة 47%. 
وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جامعة بنها، متابعة كل من موقع المرحلة الأولى من مستشفى الجامعة التخصصي، وتطوير ملاعب كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى مبنى كلية التربية الرياضية وكلية العلاج الطبيعي ومبنى المعامل المركزية، كما شملت الزيارة متابعة أعمال إنشاء مخازن جامعة بنها بأرض الجامعة.

وشملت زيارة وفد الوزارة إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني متابعة تطوير المبنى وإعادة تجهيزه، حيث تصل التكلفة الكلية التقديرية لمشروع تطوير المستشفى إلى نحو 410 مليون جنيه، وتصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 320 مليون جنيه؛ والثانية إلى 90 مليون جنيه، بطاقة استيعابية للمستشفى في المرحلتين تشمل 135 سرير، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجاري تشغيلها، على أن تنتهي المرحلة الثانية في العام القادم. 
ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد/ اسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية والسيد/ بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.

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