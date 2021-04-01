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العلوم الصحية: جهود عظيمة للطب الوقائى في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال نقيب العلوم الصحية، أحمد السيد الدبيكى، بأن مصر تمتلك أقوى قطاع للطب الوقائى فى المنطقة العربية، وفي وزارة الصحة أكثر العناصر البشرية خبرة فى نظام الترصد والوبائيات.

وبمناسبة نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مارس ٢٠٢١، أثنى الدبيكي على الجهود التي ترأسها الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث أدار منظومة الطب الوقائي بحكمة في ظل احتياج أزمة كورونا، تزامنا مع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

كما أكد هيثم محمد السبع، عضو مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، ورئيس لجنة المراقبين الصحيين بالنقابة، على قيام المراقبين تحت قيادة د. علاء عيد، بجهد كبير خلال الحملة، وخاصة فيما يتعلق بإحكام السيطرة، وحماية الشعب المصرى من انتشار الأمراض الوبائية، وتعزيز دور الطب الوقائى للتصدى للجائحة العالمية كوفيد ١٩، وكذلك الأمراض الوبائية.

وشارك المراقبون الصحيون القائمون في تجهيز وإعداد خطط الحملة القومية لشلل الأطفال، وبدور ميدانى نشط، من الإشراف ومتابعة فرق التطعيم، وتحقيق المستهدف منه وهو ١٦.٧ مليون طفل مصريين وغير ومصريين على أرض مصر.

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