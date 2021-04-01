تعرف مواعيد مباريات بايرن ميونيخ في شهر أبريل

ينتظر عشاق ومحبو بايرن ميونخ مواجهات البافاري في شهر أبريل الجاري، على صعيد بطولة الدوري الألماني، وبطولة دوري أبطال أوروبا ومواجهتي باريس سان جيرمان الفرنسي.





مباريات بايرن ميونخ الألماني في شهر أبريل

البداية من الدوري الألماني الذي يتصدره بايرن ميونخ برصيد 61 نقطة بفارق أربعة نقاط عن لايبزيج أقرب الملاحقين، برصيد 57 نقطة في الترتيب الثاني.





ويواجه بايرن ميونخ مستضيفه لايبزيج بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل.





ويستضيف بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا في بطولة دوري أبطال أوروبا لحساب ذهاب دور ربع النهائي، هو باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 7 أبريل.





ويستضيف بايرن ميونخ فريق يونيون برلين لحساب منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني، في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 10 أبريل.





ويرحل بايرن ميونخ إلى باريس لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 13 أبريل.





ويرحل بايرن ميونخ لمواجهة فولفسبورج ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 17 أبريل.





ويستضيف بايرن ميونخ، فريق ليفركوزن في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 20 أبريل، ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الألماني.





ويحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا أمام ماينتس لحساب منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني، في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 24 أبريل الجاري.



