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حقيقة مفاوضات الأهلي لضم فرجاني ساسي

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:30 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
ريهام عبد المحسن
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علق الأهلي على حقيقة دخوله في مفاوضات من أجل التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك والذي ينتهي عقده مع الفارس الأبيض عقب نهاية الموسم الحالي. 

ونفى الأهلي حقيقة الأنباء التي انتشرت بوجود مفاوضات مع فرجاني ساسي وأكد أن النجم التونسي خارج حسابات الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

ولم يطلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التعاقد مع النجم التونسي كما أن مطالب ساسي لا تتناسب مع المارد الأحمر ولذلك بات خارج حساباته.

واستقر مجلس إدارة الزمالك بشكل كبير على غلق ملف التجديد لساسي في ظل المطالب التعجيزية للنجم التونسي من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

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