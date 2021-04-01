عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي





وقال صادق، أن أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، أبلغ المقربين له من لاعبي الأهلي خلال معسكر الفراعنة الماضي والخاص بمواجهتي كينيا وجزر القمر، برغبته في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف صادق :" زيزو أبلغ بعض لاعبي الأهلي في الموافقة على الإنتقال للفريق الأحمر حال وصول عرض رسمي بذلك، رغم نفي مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في الدخول في مفاوضات مع أي من لاعبي الزمالك".





يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات كاس الأمم الإفريقية بالكاميرون، بعد احتلاله صدارة مجموعته بعد تعادله مؤخرًا مع كينيا وفوزه على جزر القمر.

فجر الإعلامي إسلام صادق، مُقدم برنامج "البريمو" على قناة "تين"، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الأهلي.