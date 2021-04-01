آل معمر رئيسًا لنادي النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، عن فوز مسلي آل معمر بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، للسنوات الأربع القادمة.





وذكر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن آل معمر تولى منصبه بالتزكية وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الخميس، ليصبح رئيسا للنادي حتى عام 2025.





وكانت لجنة انتخابات الأندية السعودية قد رفضت القائمة التي قدمها غانم بن مذيكر المطيري للترشح أمام قائمة آل معمر، وذلك بسبب عدم توقيعها على إقرار المساهمات التضامنية.





وتضم قائمة آل معمر كل من فيصل أبو ساق وعبد الله العمراني ومنصور بن زومة وعبد العزيز العمران وتركي المشيقح ومحمد الشتوي ومعتز المزروع.





وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت حل مجلس الإدارة السابق للنصر برئاسة صفوان السويكت وذلك بسبب مخالفات إدارية، ثم دعت إلى انتخابات النادي التي فاز بها آل معمر بمنصب رئيس مجلس الإدارة الجديد حتى عام 2025.



