المرور تكشف خطة التحويلات المرورية بسبب "موكب المومياوات"

كشف المقدم وائل عجاج، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة بوزارة الداخلية، عن خطة مرورية بشأن التحويلات المرورية التي سيتم العمل بها خلال الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يوم السبت المقبل.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، إن القادم من ميدان طلعت حرب وصبري أبوعلم عليه الدخول بشارع محمود بسيوني، اتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، اتجاه كوبري أكتوبر، اتجاه مناطق الجيزة، أو اتجاه مناطق شرق القاهرة، أو اتجاه محور رمسيس، لمناطق وسط المدينة واتجاه الكورنيش اتجاه مناطق شمال القاهرة.



وأضاف أن القادم من رمسيس والكورنيش يجب عليه الدخول لميدان الشهيد اتجاه شارع رمسيس، أو اتجاه كوبري أكتوبر اتجاه مناطق شرق القاهرة اتجاه محور الجلاء، للعودة اتجاه رمسيس والجلاء اتجاه مناطق الشمال من الكورنيش، أو اتجاه كوبري أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة.



وأشار المقدم وائل عجاج إلى أن القادم من مناطق الجيزة، عليه الاستكمال بكوبري أكتوبر، وعدم النزول منزل الهيلتون اتجاه الكورنيش اتجاه خط سير المومياوات، والقادم من مناطق الجيزة عليه الاستكمال اتجاه كوبري أكتوبر وعدم النزول اتجاه منزل الشهيد عبدالمنعم رياض.



واستطرد أن القادم من نفق كمال الدين صلاح، عليه الاستكمال اتجاه محور الكورنيش اتجاه مناطق شمال القاهرة، أو الدخول يمينًا اتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، وشارع رمسيس اتجاه مناطق وسط المدينة، أو اتجاه كوبري أكتوبر، اتجاه مناطق شرق القاهرة أو اتجاه مطلع أكتوبر اتجاه الجيزة.



والقادم من شارع الجمهورية عليه الدخول إلى شارع صبري أبوعلم، اتجاه ميدان طلعت حرب، اتجاه محمود بسيوني، أو الدخول يمينًا شارع قصر النيل اتجاه مناطق وسط المدينة.



وكشف رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة بوزارة الداخلية، أن القادم من شارع البستان يجب عليه الدخول يمينًا اتجاه شارع طلعت حرب، اتجاه ميدان طلعت حرب اتجاه شارع قصر النيل، اتجاه مناطق وسط المدينة ومناطق شرق القاهرة، أو عليه الاستكمال شارع محمود بسيوني فيمينًا اتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض اتجاه مناطق شمال القاهرة ومناطق الجيزة.



أما القادم من شارع الجلاء عليه الدخول يمينًا اتجاه محور كورنيش النيل اتجاه مناطق الشمال أو مناطق الجيزة اتجاه كوبري 15 مايو، وعدم الدخول يسارًا تجاه شارع كورنيش النيل، اتجاه نفق كمال الدين صلاح اتجاه خط سير المومياوات، موضحا أنه لن يتم السماح لدخول أي سيارة اتجاه شارع شامبليون اتجاه ميدان الشهيد.



وتابع المقدم وائل عجاج، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة بوزارة الداخلية أنه القادم من اتجاه شرق القاهرة وعدم السماح بنزول أي سيارة بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، والاستكمال اتجاه مناطق الجيزة والزمالك، والقادم من كوبري الجلاء يجب عليه الدخول يسارًا اتجاه شارع سرايا الجزيرة ومناطق الزمالك، أو الصعود مطلع كوبري أكتوبر من مطلع سرايا الجزيرة، والقادم من قصر العيني من مناطق نافذة كلية الطب الدخول يمينًا شارع الشيخ ريحان وعدم الاستكمال اتجاه ميدان سيمون والتحرير.



وتابع وائل عجاج، أن القادم من مناطق شرق القاهرة أو المنيب عدم نزول أي سيارة اتجاه المجزر الآلي والاستمرار أعلى الدائري، موضحا أنه سيتم غلق مداخل كباري عباس والجامعة والجلاء ومطلع كوبري أكتوبر من شارع النيل، ومطلع كوبري 15 مايو من شارع النيل من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 342021 حتى الساعة التاسعة مساء ذات اليوم وسيتم تحويل حركة المرور على المحاور السابق ذكرها.





