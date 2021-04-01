"سليمان الحبيب" تتصدر قطاع الرعاية الصحية السعودي

حققت الشركات المدرجة بقطاع الرعاية الصحية في سوق الأسهم السعودية "تداول" وعددها 8 شركات نموا بصافي الأرباح بنسبة تتخطى 21.5% خلال عام 2020م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 375 مليون ريال عن العام السابق؛ وسط أداء إيجابي.

وأظهر إحصائية مجمعة أعدها "مباشر" السعودي، تستند لإفصاحات الشركات على موقع "تداول"، ارتفاع صافي أرباح قطاع الرعاية الصحية إلى 2.12 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة خلال العام 2020م، من 1.74 مليار ريال في العام السابق.

وسجلت شركات الرعاية الصحية المدرجة في سوق الأسهم السعودية نموا بصافي الأرباح؛ بدعم من الأداء الإيجابي لأغلب الشركات؛ إذ شهد تحقيق 7 شركات من بين 8 يضمها القطاع ارتفاعا سنويا بالأرباح الصافية.

"سليمان الحبيب" في الصدارة مستحوذة على نحو 50% من أرباح القطاع

وتصدرت شركات "سليمان الحبيب" الشركات المدرجة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الأرباح خلال عام 2020م؛ بصافي 1.06 مليار ريال، تمثل 49.84% من صافي أرباح القطاع خلال العام الماضي.

وارتفعت أرباح "سليمان الحبيب" بنسبة 21.3% في عام 2020م، وبزيادة قيمتها 185.25 مليون ريال عن العام السابق والبالغة خلاله 870.23 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة.

وحلت شركة "المواساة" في المرتبة الثانية بصافي أرباح بلغت 528 مليون ريال، مسجلة نموا سنويا بلغ 25.4%، لترتفع أرباح الشركة بقيمة 107 ملايين ريال عن أرباح العام 2019م والبالغة 421 مليون ريال، لتسيطر الشركة على 24.93% من صافي أرباح القطاع خلال العام 2020م.

وجاءت شركتا "الحمادي" و"المستشفى السعودي الألماني" في المرتبتين الثالثة والرابعة بصافي أرباح بلغت 130.8 مليون ريال و100.98 مليون ريال على التوالي، لتسجلا نموا سنويا بلغ 40.7% و3.5% على الترتيب.

وسيطر القطاع على 0.88% من صافي أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال عام 2020م والبالغة 241.34 مليار ريال.

الإيرادات تتجاوز 16 مليار ريال

وسجلت شركات القطاع أداء قويا على مستوى الإيرادات في العام الماضي بنمو سنوي بنحو 12.8%، وبزيادة تبلغ 1.86 مليار ريال عن العام السابق.

ووفقا للإحصائية، بلغت إيرادات شركات قطاع الرعاية الصحية المدرجة في السوق المالية السعودية 16.36 مليار ريال في عام 2020م، مقابل 14.5 مليار ريال في العام 2019م.

واقتنصت شركة "سليمان الحبيب" 35.8% من إيرادات القطاع خلال العام الماضي؛ بواقع 5.86 مليار ريال، لتتصدر المرتبة الأولى بعد أن سجلت نموا سنويا بل 16.85%.

وجاءت شركة "الكيميائية" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 3.31 مليار ريال، يليها "المواساة" بـ 2.05 مليار ريال، ثم "المستشفى السعودي الألماني" بواقع 1.77 مليار ريال.

537.5 مليون ريال أرباح الربع الرابع

وأظهرت الإحصائية، نمو أرباح شركات الرعاية الصحية المدرجة بالسوق المالية السعودية بنسبة 8.2% خلال الربع الرابع من عام 2020م على أساس سنوي، وبزيادة تتجاوز 40 مليون ريال عن الربع ذاته من العام السابق.

وبلغت أرباح القطاع 537.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنة مع 496.79 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019م.

وارتفعت أرباح القطاع؛ مع نمو صافي أرباح 4 شركات؛ وكان في مقدمتهم "سليمان الحبيب" بصافي 17.6%، لتتصدر الشركات على مستوى القطاع بصافي أرباح 317.8 مليون ريال، وبزيادة تبلغ 47.65 مليون ريال عن الربع ذاته من العام السابق.

وسجلت كلا من شركة "دله الصحية" و"المستشفى السعودي الألماني" انخفاضا بصافي أرباح الربع الرابع من عام 2020م بنسبة 71.2% و23.86% على التوالي.

وتمكنت كلا من "الكيميائية" و"أيان" من تقليص صافي الخسائر بنسبة 54.6% و82.9% على التوالي خلال الربع الرابع من عام 2020م على أساس سنوي.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح القطاع بنسبة 14.8% خلال الربع الرابع من عام 2020م مقارنة مع أرباح الربع السابق (الربع الثالث) والبالغة 630.94 مليون ريال، لتنخفض بمقدار 93.44 مليون ريال.