Advertisements

"سليمان الحبيب" تتصدر قطاع الرعاية الصحية السعودي

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

حققت الشركات المدرجة بقطاع الرعاية الصحية في سوق الأسهم السعودية "تداول" وعددها 8 شركات نموا بصافي الأرباح بنسبة تتخطى 21.5% خلال عام 2020م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 375 مليون ريال عن العام السابق؛ وسط أداء إيجابي.

 

وأظهر إحصائية مجمعة أعدها "مباشر" السعودي، تستند لإفصاحات الشركات على موقع "تداول"، ارتفاع صافي أرباح قطاع الرعاية الصحية إلى 2.12 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة خلال العام 2020م، من 1.74 مليار ريال في العام السابق.

 

وسجلت شركات الرعاية الصحية المدرجة في سوق الأسهم السعودية نموا بصافي الأرباح؛ بدعم من الأداء الإيجابي لأغلب الشركات؛ إذ شهد تحقيق 7 شركات من بين 8 يضمها القطاع ارتفاعا سنويا بالأرباح الصافية.

 

"سليمان الحبيب" في الصدارة مستحوذة على نحو 50% من أرباح القطاع

 

وتصدرت شركات "سليمان الحبيب" الشركات المدرجة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الأرباح خلال عام 2020م؛ بصافي 1.06 مليار ريال، تمثل 49.84% من صافي أرباح القطاع خلال العام الماضي.

 

وارتفعت أرباح "سليمان الحبيب" بنسبة 21.3% في عام 2020م، وبزيادة قيمتها 185.25 مليون ريال عن العام السابق والبالغة خلاله 870.23 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة.

 

وحلت شركة "المواساة" في المرتبة الثانية بصافي أرباح بلغت 528 مليون ريال، مسجلة نموا سنويا بلغ 25.4%، لترتفع أرباح الشركة بقيمة 107 ملايين ريال عن أرباح العام 2019م والبالغة 421 مليون ريال، لتسيطر الشركة على 24.93% من صافي أرباح القطاع خلال العام 2020م.

 

وجاءت شركتا "الحمادي" و"المستشفى السعودي الألماني" في المرتبتين الثالثة والرابعة بصافي أرباح بلغت 130.8 مليون ريال و100.98 مليون ريال على التوالي، لتسجلا نموا سنويا بلغ 40.7% و3.5% على الترتيب.

 

وسيطر القطاع على 0.88% من صافي أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال عام 2020م والبالغة 241.34 مليار ريال.

 

 

الإيرادات تتجاوز 16 مليار ريال

 

وسجلت شركات القطاع أداء قويا على مستوى الإيرادات في العام الماضي بنمو سنوي بنحو 12.8%، وبزيادة تبلغ 1.86 مليار ريال عن العام السابق.

 

ووفقا للإحصائية، بلغت إيرادات شركات قطاع الرعاية الصحية المدرجة في السوق المالية السعودية 16.36 مليار ريال في عام 2020م، مقابل 14.5 مليار ريال في العام 2019م.

 

واقتنصت شركة "سليمان الحبيب" 35.8% من إيرادات القطاع خلال العام الماضي؛ بواقع 5.86 مليار ريال، لتتصدر المرتبة الأولى بعد أن سجلت نموا سنويا بل 16.85%.

 

وجاءت شركة "الكيميائية" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 3.31 مليار ريال، يليها "المواساة" بـ 2.05 مليار ريال، ثم "المستشفى السعودي الألماني" بواقع 1.77 مليار ريال.

 

 

537.5 مليون ريال أرباح الربع الرابع

 

وأظهرت الإحصائية، نمو أرباح شركات الرعاية الصحية المدرجة بالسوق المالية السعودية بنسبة 8.2% خلال الربع الرابع من عام 2020م على أساس سنوي، وبزيادة تتجاوز 40 مليون ريال عن الربع ذاته من العام السابق.

 

وبلغت أرباح القطاع 537.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الرابع من عام 2020م، مقارنة مع 496.79 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019م.

 

وارتفعت أرباح القطاع؛ مع نمو صافي أرباح 4 شركات؛ وكان في مقدمتهم "سليمان الحبيب" بصافي 17.6%، لتتصدر الشركات على مستوى القطاع بصافي أرباح 317.8 مليون ريال، وبزيادة تبلغ 47.65 مليون ريال عن الربع ذاته من العام السابق.

 

وسجلت كلا من شركة "دله الصحية" و"المستشفى السعودي الألماني" انخفاضا بصافي أرباح الربع الرابع من عام 2020م بنسبة 71.2% و23.86% على التوالي.

 

وتمكنت كلا من "الكيميائية" و"أيان" من تقليص صافي الخسائر بنسبة 54.6% و82.9% على التوالي خلال الربع الرابع من عام 2020م على أساس سنوي.

 

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح القطاع بنسبة 14.8% خلال الربع الرابع من عام 2020م مقارنة مع أرباح الربع السابق (الربع الثالث) والبالغة 630.94 مليون ريال، لتنخفض بمقدار 93.44 مليون ريال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع الرعاية الصحية السعودي سليمان الحبيب الرعاية الصحية

أخبار تهمك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الترجي يستهدف التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الداخلية تغلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية (تعرف عليها)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ أقل من ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ 10 دقائق

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

5 ملايين ريال خسائر شركات الإسمنت السعودية بالربع الثالث

246 مليون ريال أرباح قطاع النقل السعودي بالربع الثالث

أرباح "الممكلة القابضة " تصعد الي 171.4 مليون ريال خلال الربع الأول

الشركات السعودية المدرجة تربح 42 مليار ريال في النصف الأول

الشركات السعودية المدرجة تربح 42 مليار ريال في النصف الأول

تراجع أرباح الشركات السعودية بنسبة 76.7%

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة