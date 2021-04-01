كثافات مرورية بطريق البدرشين إثر وقوع حادث مروري

ظهرت كثافات مرورية، بطريق البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، إثر وقوع حادث مروري، بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة قائدي السيارتين، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة.







وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين بطريق البدرشين، ووجود مصابين.





ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث سير بين سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة قائديها بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب آثار الحادث، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.