Advertisements

خبير بالشأن الإيراني: واشنطن قد توجه ضربة عسكرية إلى طهران في هذه الحالة (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال بشار جرار، المحلل السياسي، في الشأن الإيراني، إن واشنطن قد توجه ضربة عسكرية إلى طهران، حال تصعيدها وامتلاكها السلاح النووي وتهديد بذلك، مشيرا إلى الضعف الإيراني في الموقف الحالي والتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

وأضاف المحلل السياسي، في الشأن الإيراني، في حديثه لقناة "الغد"، أن هناك إجماعا عابرا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول السلوك الإيراني في المنطقة خاصة الملف اليمني، مشيرا إلى أن امتلاك إيران السلاح النووي يشبه الصعود إلى الهوية.

وأشار المحلل السياسي، في الشأن الإيراني، أن ذلك قد يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وقد تكون هناك ضربة عسكرية دولية أو من أمريكا أو إسرائيل وهي قادمة لا محال، منوها إلى أن الاستمرار في فرض العقوبات على طهران يزيد من اتساع الرقعة الداخل في طهران والمشكلات الداخلية.

كما توقع المحلل السياسي، في الشأن الإيراني، أنه مع الضغط الأمريكي والأوروبي على إيران وفرض العقوبات قد تنصاع طهران للمجتمع الدولي حول امتلاكها السلاح النووي والتهديد به.

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة تحت الأرض في نطنز في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

أخبار تهمك

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعة و 22 دقيقة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ ساعة و نصف

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ 41 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 9 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

الداخلية تغلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

08:54 م

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة