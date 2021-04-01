خبير بالشأن الإيراني: واشنطن قد توجه ضربة عسكرية إلى طهران في هذه الحالة (فيديو)

قال بشار جرار، المحلل السياسي، في الشأن الإيراني، إن واشنطن قد توجه ضربة عسكرية إلى طهران، حال تصعيدها وامتلاكها السلاح النووي وتهديد بذلك، مشيرا إلى الضعف الإيراني في الموقف الحالي والتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.وأضاف المحلل السياسي، في الشأن الإيراني، في حديثه لقناة "الغد"، أن هناك إجماعا عابرا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول السلوك الإيراني في المنطقة خاصة الملف اليمني، مشيرا إلى أن امتلاك إيران السلاح النووي يشبه الصعود إلى الهوية.وأشار المحلل السياسي، في الشأن الإيراني، أن ذلك قد يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وقد تكون هناك ضربة عسكرية دولية أو من أمريكا أو إسرائيل وهي قادمة لا محال، منوها إلى أن الاستمرار في فرض العقوبات على طهران يزيد من اتساع الرقعة الداخل في طهران والمشكلات الداخلية.كما توقع المحلل السياسي، في الشأن الإيراني، أنه مع الضغط الأمريكي والأوروبي على إيران وفرض العقوبات قد تنصاع طهران للمجتمع الدولي حول امتلاكها السلاح النووي والتهديد به.ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة تحت الأرض في نطنز في انتهاك جديد للاتفاق النووي.