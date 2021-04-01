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لبنان تسجل أكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
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 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 3562 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 471 ألفا و962 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- إلى تسجيل 52 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6286 حالة، في حين يرقد 952 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 265 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21781 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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