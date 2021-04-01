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رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق: المياه الجوفية تكفي مشروع الدلتا الجديدة (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق إن مشروع الدلتا الجديدة غرب فرع رشيد والتساؤلات التي أثيرت حول مصدر المياه لاستصلاح حوالي مليون فدان في ظل المعاناة من شح مائي لها ردود وتوضيحات.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي عبر تطبيق زووم ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، المشروع مكون من جزئين الأول 500 ألف فدان وتم العمل بهم بالفعل ويعتمد على مياه جوفية في الصحراء الغربية.
وأشار إلى أن الجزء الثاني 688 ألف فدان مجاور لمساحة مشروع مستقبل مصر وبناء على توجيهات الرئيس يتم دمج المشروعين ولو أحسن استغلال المياه الجوفية تكفي لكل المساحة المستهدفة كما سيتم توصيل مصادر مياه غير تقليدية خاصة مياه الصرف الزراعي التي سيتم تحليتها ويطلق عليها المياه الرمادية.

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