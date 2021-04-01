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الأرصاد تُحذر من هذه الظواهر.. وتكشف تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.


الأرصاد تُحذر من هذه الظواهر.. وتكشف تفاصيل طقس الجمعة
الأرصاد تُحذر من هذه الظواهر.. وتكشف تفاصيل طقس الجمعة

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