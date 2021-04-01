الأرصاد تُحذر من هذه الظواهر.. وتكشف تفاصيل طقس الجمعة

حالة الطقس نهارًا:



حالة الطقس ليلًا:



الظواهر الجوية:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.







كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 2 أبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.- طقس لطيف على شمال الصعيد.- طقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.- طقس بارد على كافة الأنحاء.