إبراهيم عيسى يعلن حصوله على لقاح كورونا.. ويؤكد: لا أعاني من أي أثار جانبية

كشف الاعلامى إبراهيم عيسى، عن خضوعه للتطعيم بالجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تلقى اللقاح في مستشفى زايد التخصصي، وأنه لم يعاني من أي أثار جانبية خطيرة.



وأضاف "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه على المواطنين المبادرة بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، موضحًا أن الحماية تأتي من حصول نسبة كبيرة من المجتمع المصري تُقدر بـ75%.



وأوضح ابراهيم عيسى أن جرعات لقاح كورونا هي جرعات صحة وشفاء للمصريين ويجب الإمتثال لها، مؤكدًا أن وزارة الصحة تستجيب بطريقة سريعة لكل من يتقدم بطلب للحصول على اللقاح، حيث إنه من الممكن أن يحصل المتقدم على لقاح بعد يوم واحد من التسجيل على موقع الوزارة.