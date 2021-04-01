الأهلي يكشف موعد عودة «معلول»

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من إصابته الأخيرة.





ويغيب معلول عن فريقه منذ مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة، بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية.





ويتواجد اللاعب في تونس بالوقت الحالي، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات تحت إشراف سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي، قبل عودته.





وأكد أبوعبلة، أن معلول سوف يشارك في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق، من السودان لمواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال.





ويلتقي الأهلي نظيره المريخ السوداني، يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



