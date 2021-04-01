مبابي يهدد بالرحيل عن باريس سان جيرمان

هدد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالرحيل عن صفوف الفريق بسبب التركيز الشديد لبعض وسائل الإعلام في بلاده على انتقاده والجدل المثار حول وجهته المقبلة.





وأفادت فضائية RTLالفرنسية بأن تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي في صيف 2022 ويعتبر محط اهتمام أندية كبرى عديدة على رأسها ريال مدريد الإسباني.





وقال مبابي في تصريحات نقلتها الفضائية الفرنسية: "الانتقادات باتت جزءا من حياتي اليومية، علما بأنني ألعب في مسابقة، لا مجال فيها للعب المفتوح في كل جولة".





وأضاف: "لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل الحديث أيضا عن مركزي داخل الملعب. لا أريد التطرق كثيرا للأمر لأنها مناقشات عديمة الفائدة وقد قيلت أشياء على لساني لم أصرح بها، لذا لن أتحدث في هذا الموضوع بعد الآن".





وتابع: "يبقى الأهم أن المنتخب أو فريقي حقق الفوز لأن العمل الجماعي فوق كل شيء".





وأردف قائلا: "بالطبع أشعر بالتعب من كثرة الانتقادات والجدل، خاصة أنني ألعب في فريق داخل بلدي وأقدم كل ما لدي للمنتخب الوطني لذلك يتحول الأمر بعد فترة إلى موضوع مرهق".





واستطرد قائلا: "لكن يبقى الأمر مختلفا بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في الخارج، فهم يتواجدون في فرنسا أثناء معسكرات المنتخب فقط، بينما أتواجد أنا هنا طوال الوقت، لذا تدور نقاشات عديدة حولي".





وواصل: "لكنني علمت عند التوقيع لباريس سان جيرمان أنني سأكون داخل هذه الدائرة لكن لاحقا سنرى ما سيحدث، الجدل والتركيز الإعلامي حولي يؤثر علي كثيرا، فأهم شيء أن تشعر بالراحة والرضا أينما كنت، وتستمع بحياتك كل يوم".





واختتم مبابي تصريحاته قائلا: "لكنني لم أتخذ بعد خطوة جديدة، وإذا فعلت ذلك بالطبع سأتحدث عنها فورا عندما أحسم قراري، سأعلن عنه".



