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تعيين الكاتب الصحفي دندراوي الهواري مستشارا إعلاميا لشركة ستادات الوطنية

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:03 م
دندراوي هواري
دندراوي هواري
الفجر الرياضي
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قرر مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة المهندس سيف الوزيري، تعيين الكاتب الصحفى، دندراوى الهوارى، مستشارا إعلاميا للشركة.
 
اختيار شركة ستادات للكاتب الصحفى

 دندراوى الهوارى، جاء بعد دارسة متأنية للسير الذاتية لعدد كبير من الذين كانوا فى دائرة الترشيح، ولما يتمتع به من خبرات كبيرة فى مجاله المهنى، سواء صحفيا أو تلفزيونيا، علاوة على خبرته الواسعة فى صحافة الديجيتال.
 
ومن جانبه عبّر دندراوى الهوارى عن امتنانه وتقديره البالغ لإدارة ستادات على هذه الثقة والمسؤولية الكبيرة، التى حملوها على عاتقه، وأنه يعد باستكمال مسيرة التطوير، واحداث نقلة نوعية لإدارة الإعلام، قادرة على استثمار نجاح الشركة وتسويقها، بالشكل المُرضى، والذى يلقى صدى مرضيا عند المواطن البسيط قبل المثقف، وتأسيسًا على الرؤية الوطنية، والمشروع القومى للتحول الرقمى فى مصر.
  
يذكر أن الكاتب الصحفى، دندراوى الهوارى، يشغل منصب رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، وهى المؤسسة الكبيرة، والتى تعد فجر الصحافة الاليكترونية فى مصر، والرائدة فى استشراف صحافة الديجيتال.

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