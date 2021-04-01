Advertisements

إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الخميس، برفقة خالد رضا رئيس الغرفه التجارية بالبحر الأحمر عدد من الأماكن المتوقع إقامة شوادر اهلا رمضان بها بهدف اختيار تلك المواقع والاتفاق على وآلية العمل.

أكدت المغربي، أن العمل يجري على قدم وساق لتسهيل وسرعة إنشاء منافذ بيع السلع الرمضانية ومعارض أهلًا رمضان بمدينة سفاجا حيث من المنتظر إقامة شاردين وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأوضحت رئيس مدينة، أن كل السلع الرمضانية واللحوم متوفرة بمعارض رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة، حتى لا يستغل التجار المواطنين، خاصة أن هناك سلعًا خاصة بالشهر الكريم مثل الياميش والبلح تختلف أسعارها من مكان لآخر، حيث تسهيل الإجراءات وقبول إنشاء شوادر خاصة للسلع الرمضانية بمعرفة التجار.

وأضافت المغربي، أن أصحاب المحال يقيمون شوادر أمامهم لعرض السلع الخاصة برمضان، وهناك ضوابط مهمة لتنظيم إنشاء تلك الشوادر، مؤكدًا أنه سيتم التصدى بكل شدة للشوادر المخالفة للشروط والضوابط، والمعطلة للطرق، خاصة المحاور والميادين والشوارع المهمة.
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)
إقامة معارض لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة في سفاجا (صور)

أخبار تهمك

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الجوكر.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ 41 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يومين

شاهد لحظة اعتقال إرهابي أمام الكعبة وترديده شعارات داعش

منذ ساعة و نصف

خاص لـ "الفجر الرياضي": لجنة الزمالك تناقش رحيل سباعي الفريق من أجل فرجاني ساسي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

الداخلية تغلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

08:54 م

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

07:57 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة