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إبراهيم عيسى: محمد صلاح لا يمثل الكرة المصرية.. المنظومة الرياضية في مصر فاشلة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن محمد صلاح نجم الكرة المصرية ولاعب ليفربول ليس ممثلًا للكرة المصرية إطلاقًا، حيث إنه لايجب أن نتحدث عن أنه ممثل للكرة، مشيرًا إلى أنه ممثل لمصر باعتباره فريد وليس ممثل للكرة المصرية.


وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن محمد صلاح ليس أبن المنظومة الكروية المصرية، موضحًا أن المنظومة المصرية فاشلة ولا يجب أن يكون ممثل عنها، مشددًا على أن المنظومة الرياضية المصرية غير قادرة عن إنتاج نجم عالمي، ولا نمتلك منظومة جيدة، حيث إنه كان سيتم إطاحة بحسن شحاتة قبل حصوله على بطولة إفريقيا.


وأوضح أن محمد صلاح طور من نفسه وعمل بالفكر والعقل الأوروبي للرياضة، معقبًا: "مشهد إندفاع الجماهير نحو محمد صلاح في الموقف الماضي تكرر وهو مشهد المنظومة وفشلها، تمتلك عشوائية وإنحطاط إدارة"، كما أن هناك ملايين من اللاعبين كصلاح ولم يستطيعوا النجاة من منظوماتنا الرياضية الفاشلة.

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