أسعار النفط تقفز بعد قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج اعتبارا من مايو









شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 3% اليوم الخميس، إثر قرار مجموعة “أوبك+” زيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من شهر مايو المقبل.





وارتفع خام برنت فوق مستوى 64 دولارا، وخام غرب تكساس المتوسط فوق مستوى الـ60 دولارا.





واتفقت “أوبك+” اليوم الخميس على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها لإنتاج النفط من مايو، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية الجديدة من السعودية الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول.





وقررت المجموعة، التي تنفذ تخفيضات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في 2020 نتيجة لأزمة فيروس كورونا، تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو، ثم 350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو، و400 ألف برميل يوميا في يوليو.





وبموجب اتفاق اليوم، ستكون التخفيضات النفطية التي تنفذها “أوبك+” عند ما يزيد قليلا فحسب على 6.5 مليون برميل يوميا من مايو، وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلا عن سبعة ملايين برميل يوميا في أبريل.