إصابة الفنانة أمل رزق بفيروس كورونا





وأكدت رزق في تصريحات صحفية، نبأ إصابتها بكورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية التي أثبتت إصابتها بالفيروس.



كانت آخر أعمال الفنانة أمل رزق، مسلسل "للحب فرصة أخيرة" هو الذي طرح عام 2018، وكان من بطولة الفنانة يحيى البحيري وفراس سعيد، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي.



وسبق، عبرت أمل رزق عن استيائها لما يدور في صناعة الفن المصري في الوقت الحالي، وخاصةً بعد أزمة الفنان خالد النبوي، التي أثارت ردود أفعال الجمهور، وبعض الفنانين أصدقائه.



ونشرت أمل رزق رأيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقالت: "لما كل الممثلين اللي بجد يعتزلوا، أو يجبروا على الاعتزال يبقى في حاجة غلط لازم تتصلح، وإن شاء الله قريب أوى ولا يصح إلا الصحيح، إلى من يهمه الأمر".





أُصيبت الفنانة أمل رزق، بفيروس كورونا المستجد، بعد تعرضها لعدوى الفيروس مؤخرًا.