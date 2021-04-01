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بعثة بيراميدز تصل إلى الدار البيضاء

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على نظيره الرجاء المغربي باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز للفريق لإراحة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، قبل المباراة الهامة، التي يسعى من خلالها الفريق بالعودة بالثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة التي يحتل قمتها حاليا برصيد ٦ نقاط من انتصارين على نكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.

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