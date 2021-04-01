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بعثة الزمالك تصل إلى الجزائر استعدادا لمواجهة المولودية

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الجزائر استعدادا لمواجهة المولودية.

وكان في استقبال البعثة كل من هاني ديمتري نائب السفير المصري في الجزائر، والمستشار هشام عزت قنصل سفارة مصر في الجزائر، وتواجد وفد من نادي المولودية في استقبال البعثة مكون من  عبد الناصر ألماس رئيس النادي الجزائري، وأعضاء مجلس الإدارة.

ويترأس المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بعثة الفريق في الجزائر.

ويلتقي الفريق مع المولودية يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة مواجهة المولودية والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف "أوباما" – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – حسام أشرف

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.

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