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رسالة الخطيب لبعثة الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الاتصال بخالد الدرندلي أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق قبل مباراة المريخ السوداني المقبلة.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ السوداني يوم السبت المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الحرطوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن الخطيب خلال المكالمة الهاتفية على أحوال البعثة كما طالب من الدرندلي نقل تحياته إلى الجهاز الفني واللاعبين وضرورة تحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل والحصول على النقاط الثلاث وحسم التأهل في مباراة السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني صاحب المركز الأول بـ10 نقاط.

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