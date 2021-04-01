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استئصال ورم خبيث من فخذ أحد المرضى بمركز أورام أسوان

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تمكن فريق طبي بمعهد اورام اسوان باسوان، من  استئصال ورم خبيث ضخم من فخذ احد المرضى بمركز اورام اسوان. ترجع صعوبة استئصال الورم لحجمه بالاضافة لكونه قريب جدا من الشرايين والاعصاب المغذية للطرف السفلي وتم استئصال الورم بحد امان مع الحفاظ على القدم دون بتر. القائم بالجراحة استاذ دكتور عمر خطاب استشاري الجراحة بمركز اورام اسوان وطاقم العاملين بقسم الجراحة والعمليات والتخدير.

وقال الدكتور محمد شوقى مديرمعهد الاورام:.العملية استغرقت ساعتين لشاب بالغ من العمر ١٦ عاما
وحجم الورم ٢٠سم ×١٠سم.

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