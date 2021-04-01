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إبراهيم عيسى: منظومة التيار السلفي تنتج الاغتصاب والتحرش.. ونعيش عصر النفاق الديني

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القيم الدينية في مصر أصبحت مُهدرة بسبب المنظومة السلفية، قائلا "أننا كنا نعيش منظومة أخلاقية جيدة من قبول الأخر وقبول اختلاف الأخر".

وأضاف "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المنظومة الدينية السلفية تنتج الأغتصاب والتحرش وانتهاك الخصوصية، حيث إنهم يقومون على النفاق الديني، كما أن منظومة القيم المصرية تغيرت من التعايش إلى النفاق الديني.

وأشار إلى أن جميع المنظومات في مصر لا تنتج أي نجاح ويتهمون الناجح دائمًا بالاستغلال واللصوصية، مشددًا على أن أمريكا ليست نموذج للإحتذاء بها، وعلينا الإطلاع على نجاحات الدول الغربية واليابان.

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