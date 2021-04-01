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هاني سعيد: نجوم بيراميدز تعاهدوا من أجل الفوز على الرجاء المغربي

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:33 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريق الكرة يسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية، مشيرا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على العودة من المغرب بثلاث نقاط جديدة والفوز على الرجاء في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وإثبات أحقيتهم بصدارة المجموعة، والاقتتال خطوة أكبر من التأهل للدور ربع النهائي من البطولة التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.

أوضح المدير الرياضي أن كل ما يتردد من شائعات لضرب استقرار الفريق ووحدة لاعبيه لن تحقق مرادها نافيا بشكل قاطع كل ما تردد عن تفكير المدير الفني لفريق الكرة في الاستغناء عن خدمات النجم الكبير أحمد فتحي، مؤكدا أن فتحي لاعب من طراز خاص ونجم كبير يتشرف النادي بوجوده بين صفوف لاعبيه، وأنه لا غنى عنه لتدعيم خط الدفاع، نظرا لخبراته الطويلة، وحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة. 

شدد هاني سعيد على أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات، مشيرا إلى أن البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته.

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رياضة بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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