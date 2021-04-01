مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سعادته بافتتاح مدينة الدواء المصرية اليوم، معلقا: "كان يوم تاريخي لصناعة الدواء في مصر".



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن مصر تشهد طفرة في صناعة الدواء، مضيفا أن مشروع مدينة الدواء من المشروعات العملاقة القابلة للتحديث والامتداد والتطوير.



وأكد أن مدينة الدواء المصرية تعني أمان صحي قوي وتوفير المنتجات الدوائية، معلقا: "الدواء سلاحنا في مواجهة الأمراض"، كاشفا أن العمل في مشروع تصنيع مشتقات البلازما بدأ بالفعل.

